Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив в ефірі ICTV.
Відповідаючи на запитання, чи не змінилася в Україні форма державного правління на президентську республіку, якщо президент дає доручення уряду і Верховній Раді, Гончарук відповів, що "немає підстав вважати, що модель політичного устрою змінилася, якщо до Конституції не було внесено змін"
"Пан Зеленський об'єктивно лідер команди, яка зараз прийшла, пропозицію очолити уряд мені зробив президент, тому я і люди всі там присутні ототожнюють себе з президентом і вважають його частиною команди", - заявив Гончарук. Водночас, зазначив прем'єр, "треба працювати в межах закону, Конституції". Він сказав, що не бачить жодної проблеми в тому, що Зеленський, як де-факто лідер політичної сили, яка збирається "докорінно змінити ситуацію в країні", намагається координувати процеси таких змін. "У мене немає ні найменшого дискомфорту", - заявив Гончарук.
На думку Гончарука, Зеленський - "ідеальний координатор", вміє слухати і приймати аргументи. "Немає цієї історії, що я найрозумніший і слухайте всі мене", - розповів прем'єр-міністр.