Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №1083 від 29 серпня 2019 року, оприлюдненою на сайті парламенту, документ пропонує ключові зміни до роботи інформаційно-телекомунікаційного ринку України, зокрема відновлення ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів, і дозволяє операторам зв'язку блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру. Також законопроєкт передбачає укладення договору про обслуговування абонентів із наданням особистих даних абонентів-фізичних осіб.

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