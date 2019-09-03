Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.09.19 10:51

Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді зобов'язати операторів надавати послуги зв'язку на основі укладання договору з наданням абонентом особистих даних, а також дозволити операторам мобільного зв'язку блокувати "сірим" мобільним терміналам доступ до своїх мереж.

Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №1083 від 29 серпня 2019 року, оприлюдненою на сайті парламенту, документ пропонує ключові зміни до роботи інформаційно-телекомунікаційного ринку України, зокрема відновлення ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів, і дозволяє операторам зв'язку блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру. Також законопроєкт передбачає укладення договору про обслуговування абонентів із наданням особистих даних абонентів-фізичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики пропонує включити в споживчий кошик мобільний телефон і витрати на зв'язок

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100