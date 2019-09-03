Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності:

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такою метафорою описав президент Володимир Зеленський депутатську недоторканність, зняття якої сьогодні в другому читанні розглядатимуть парламентарі.

"Спочатку кандидати в депутати обіцяють зняти недоторканість, потім провалюють голосування, потім народ забуває, а на наступних виборах у кандидатів знову є, що обіцяти ... Цьому гаджету час відправиться на звалище історії", - сказав глава держави з трибуни Ради.

Зеленський повідомив, що вчора були спроби зірвати голосування і уточнив, що їхні імена незабаром стануть відомі: саме вони проголосують проти зняття недоторканності.

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Також він нагадав, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.

"Парламент - не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарі не мають захисту від кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 щодо попереднього схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.