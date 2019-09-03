Український уряд – наймолодший у Європі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

"Коли старожили німецького уряду вже розпочали партійну кар'єру або навіть працювали у Бундестазі чи на держслужбі, новий український прем'єр ще навіть не народився. 35-річний Олексій Гончарук рівно на 30 років молодший за канцлерку Ангелу Меркель і на чотири роки молодший за "юне дарування" її уряду - 39-річного міністра охорони здоров'я Єнса. Саме 39 років - середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег", - пише видання.

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Проаналізувавши склад урядів десятків європейських країн, DW дійшла висновку, що новий уряд України - наймолодший на континенті. Схожий за середнім віком - близько 40 років - склад чинного уряду у Вірменії. Та українські урядовці на шість - десять років молодші за своїх колег з країн Балтії, Фінляндії і Білорусі і пересічно на 20 років молодші, ніж міністри в Іспанії або Португалії. У Франції середній вік - 56 років. Це вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського урядовця - віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Разом з ровесником, естонським міністром економіки Віргініусом Сінкевічусом, 28-річний Федоров є наймолодшим міністром Європи.