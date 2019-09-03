Суд продовжив арешт підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха

Про це повідомив його адвокат Роман Гонтарєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Йому продовжили запобіжний захід - арешт", - повідомив адвокат.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні катастрофи "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха й зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха