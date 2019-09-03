Нардепи втратили недоторканність. ВIДЕО

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"За" проголосували 373 народні депутати.

Перед ухваленням рішення народні депутати провели тривале обговорення законопроєкту.

Зокрема, президент Володимир Зеленський виступив з трибуни парламенту, нагадуючи, що нардепи не будуть нести відповідальність за політичні рішення, виступи, а виключно за кримінальні правопорушення. "Йдеться про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-яке інше кримінальний злочин, він муситьн нести відповідальність", - сказав Зеленський.

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Нардеп від депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець зазначив, що якщо законопроєкт приймуть з порушеннями регламенту, то його потім оскаржать в Конституційному суді. За його словами, комітет засідав і рекомендував законопроєкт 2 вересня - в міжсесійний період, а закон забороняє проведення засідань комітетів у цей час. На думку Лубінця, це може бути підставою для оскарження законопроєкту.

У відповідь представник комітету з правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря нагадала, що під час всеукраїнського референдуму 2000 року 90% громадян виступили за зняття недоторканності з народних депутатів. "Доведіть, будь ласка, що для вас законом є воля єдиного джерела влади в Україні - українського народу. І доведіть своїм голосуванням, що стаття 5 Конституції України чогось варта в цій країні", - заявила Совгиря.

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Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 щодо попереднього схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.