Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Скасування депутатської недоторканності підтримую. Давно пора відмовитися від феодального по суті права обраних мати окремий кастовий суд для своїх. Притягувати депутата до відповідальності, вибирати йому запобіжний захід має суд. Як і всіх інших громадян", - написав він.

Водночас Луценко зазначив, що вважає неприпустимим вносити зміни в Закон про статус депутата, які дозволять обшуки і прослуховування депутатів: "Це - кінець демократії".

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"Нагадаю, що саме ВР вже 30 років є єдиним запобіжником проти диктатури. Доведено Революцією на граніті, Україною без Кучми і двома Майданами", - резюмував ексгенпрокурор.