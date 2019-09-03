"Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні саме і бракувало професіоналізму", - сказав Герасимов.

Він зазначив, що "ЄС" підтримувала і підтримує зняття депутатської недоторканності.

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"Але коли говорять про процедуру, то ми бачили неодноразово, як скасовувалися закони. На жаль, сьогодні попри професійні попередження від багатьох фракцій монобільшості влада зробила ці помилки. Зараз будемо робити все для того, щоб недоторканність залишалася скасованою і не дати жодного шансу тим, хто хоче її повернути", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.