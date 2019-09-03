Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів

За результатами попереднього тиражу, який відбувся минулої п'ятниці, жоден з учасників лотереї не вгадав всю виграшну комбінацію, внаслідок чого джекпот акумулював - зараз на кону 127 мільйонів євро.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 25, 27, 45, 46, 49 і зоряні номера 4, 6.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь у супертиражі "ЄвроМільйони" і спробувати зірвати 100 мільйонів євро або один із другорядних призів.

Для участі в супертиражі необхідно заповнити білет на сайті лотерейного сервісу TheLotter.

Супертираж Євромільйони - унікальна подія, яка проводиться всього один-два рази на рік, з гарантією величезного джекпоту. Новина про проведення супертиражу може бути оголошена в будь-який час і завжди стає гучною подією.

Як українці можуть взяти участь у тиражі "ЄвроМільйони"?

Громадяни України можуть брати участь у лотерейних тиражах "ЄвроМільйони" нарівні з резидентами країн-учасниць. Щоб стати учасником суперрозіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь у супертиражі "ЄвроМільйони" і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені, в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу. У разі виграшу TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати білети лотереї "ЄвроМільйони" онлайн можна просто зараз, з будь-якої точки світу.

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