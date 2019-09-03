Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Немає жодних порушень під час прийняття змін до Конституції ... Ви що, гадаєте, що ми такі дурні, щоб допустити порушення під час голосування за одну з ключових обіцянок народу? Ми все перевіряли тричі", - заявив він.

Арахамія визнав, що не сумнівається "в подачі подання в Конституційний Суд від ОПЗЖ для скасування цих змін".

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.