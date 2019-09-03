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03.09.19 12:57

Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя" мають намір ініціювати звернення до Конституційного суду України для скасування ухваленого парламентом закону про внесення змін до Конституції, який обмежив недоторканність парламентарів.

Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо ... Думаю, наступного тижня", - сказав нардеп з ОПЗЖ Василь Німченко в кулуарах парламенту після позитивного голосування за остаточне схвалення законопроєкту №7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

Він висловив переконання, що, крім членів фракції ОПЗЖ, під зверненням підпишуться й інші народні депутати.

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Німченко також спрогнозував, що до січня 2020 року, коли почне діяти закон про недоторканність, Конституційний суд надасть своє рішення.

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