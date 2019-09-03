Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу України ... Підігріте роками суспільство політиками бачить в рішенні про позбавлення імунітету парламентарів наближення їх до народу, або можливість притягнення їх до відповідальності за вчинення злочинів. Втім, вирішили рубати Гордіїв вузол сокирою, а не розв'язати проблему, зберігаючи баланс", - написала Айвазовська.

Вона зазначила, що європейські практики передбачають переважно обмежений імунітет, а не повну його відсутність. Зокрема, парламентарій може бути затриманий на місці злочину, або протягом наступного дня після його вчинення без дозволу парламенту, однак для здійснення слідчих дій, прослуховування тощо потрібно звертатися до парламенту.

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"Щодо Венеційської комісії, то вона зазначила, що "в політичній системі з вразливою демократією, такою, як в Україні, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту"", - підкреслила Айвазовська.

Вона додала, що йдеться не про конкретні виборчі цикли, більшість конкретного скликання ВРУ, а в цілому системі: " У наших політиків дуже малий горизонт планування, тому історія накладається виключно на поточний стан справ. Уявіть, що через демократичний інститут виборів приходить до влади партія, що не має жодного інтересу просувати верховенство права, поважати меншість. "Червоні папочки" будуть лежати на кожного для тримання на короткому повідку. Краще ж мати зашкварених, але слухняних депутатів, ніж самодостатніх політиків, які дійсно представляють весь народ, а не обслуговують інтереси третіх сторін".

За її словами, " нехтування регламенту, який є таким самим законом України, як і будь-який інший, є шляхом в нікуди".

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"У мене флешбек, тому що кожна більшість копає яму опонентам, а потрапляє переважно в неї сама", - резюмувала Айвазовська.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.