Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ні... я вважаю, що ми витримали процедуру", - сказав Разумков журналістам у кулуарах Верховної Ради.

При цьому він зазначив, що завжди можна знайти якийсь пункт, за яким можна буде повернутися і сказати, що він "не зовсім відповідає, не в повному обсязі був виконаний".

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"Але якщо ми йдемо за загальними процедурами, яких ми дотримувалися під час розгляду цього закону, то я упевнений, що рішення про його ухвалення повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично", - додав спікер.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.