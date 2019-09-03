На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив головний фахівець департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради Андрій Гнаповський.

"Прийом документів завершився 30 серпня, конкурс відбудеться завтра, 4 серпня, і проходитиме впродовж усього дня. Претендує на посаду мовного уповноваженого 14 конкурсантів", - сказав він.

Гнаповський зазначив, що зі списком кандидатів на посаду можна ознайомитись на сайті омбудсмена.

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Він також додав, що після оголошення результатів конкурсу Уповноважений подаватиме свою кандидатуру до Кабінету Міністрів України.

"Уповноважений із захисту державної мови буде керуватися законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і робитиме все, що вказано в законах і в Конституції України", - сказав Гнаповський.

Повний список кандидатів, опублікований на сайті омбудсмена:

Жолдак Тарас; Новоженець Ростислав; Мамалига Андрій; Паскевська Юлія; Черкас Антон; Маснюк Валерій; Рибчинський Євген; Ільченко Володимир; Коверзнєва Катерина; Кремінь Тарас; Бойко Наталя; Крисанов Юрій; Дорошенко Андрій; Делюста Марина.

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. 16 липня документ набув чинності.

Законом передбачено подання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Кабінету міністрів України кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови (частина друга статті 50).