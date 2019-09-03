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03.09.19 13:43

На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи, снайпери та спецпризначенці ЗС РФ, - розвідка

Командування російських окупаційних військ з 1 вересня ц.р. збільшило інтенсивність заходів із провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи, снайпери та спецпризначенці ЗС РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Водночас на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

При цьому противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю.

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