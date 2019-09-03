Рада направила в КС закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.

Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником в суді.

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Нагадаємо, Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.