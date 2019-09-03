Меркель запросила Гончарука до Берліна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Меркель повідомила в листі Гончаруку.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала власне майбутнє із суверенітетом і повної територіальною цілісністю", - йдеться в повідомленні.

Меркель наголосила, що Німеччина зацікавлена ​​в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

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"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом у Берліні", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня Меркель провела телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України.