Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.09.19 14:21

Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи

Народні депутати включили до порядку денного і направили на висновок Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань).

Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 282 парламентарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100