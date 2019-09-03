Рада направила до КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи
Народні депутати включили до порядку денного і направили на висновок Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань).