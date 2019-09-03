Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив у Twitter український дипломат, ексзаступник глави АП Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Порада щодо перемовин у Норманд форматі: офіц Києву варто припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі. Бо такий мир - опинитися в російськ мишоловці. Потрібні терпіння, креативність, мудрість і напружена робота, в т.ч. з нашими партнерами. Не варто проводити саміт Н4 заради саміту", - написав Єлісєєв.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що під час зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні 2 вересня обговорювалися кроки, які відкриють шлях до саміту лідерів формату, і нагадав про намір Президента Володимира Зеленського завершити війну на Донбасі якомога швидше.