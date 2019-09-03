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03.09.19 15:33

Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що ухвалення законопроєкту, який закріплює за президентом повноваження утворювати регуляторні та антикорупційні органи, може привести до дисбалансу влади.

Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Юрчишин вважає, що Рада не знайде необхідні 300 голосів для ухвалення цього законопроєкту. "Чи буде в парламенті 300 голосів на перерозподіл влади і надання президенту, наприклад, права неконтрольовано, незрозуміло утворювати регуляторні органи, я в цьому глибоко сумніваюся", - сказав Юрчишин.

Він зазначив, що свою оцінку законопроєкту дасть Конституційний суд, у який сьогодні нардепи направили подання.

"Є таке демократичне положення, де особа, обрана на посаду, не може в процесі своєї роботи набувати більш широких прав, ніж ті права, на які вона обиралася. Тобто ми обирали Зеленського під одні повноваження, а зараз він сам собі розширює фактично повноваження. Ми мали приклад такого, де незаконним чином президент Янукович через незаконні зміни фактично в Конституції змінив баланс влади, і ми знаємо до чого це призвело. Тому я дуже сподіваюся, що Конституційний суд у цьому випадку скористається цією нормою", - заявив Юрчишин.

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Якщо КС ухвалить законопроєкт, і Рада збере 300 голосів, це загрожує дисбалансом влади, вважає нардеп.

"Це загрожує руйнуванням балансу, тобто президент матиме набагато ширші повноваження у сфері виконавчої влади, на які ми з вами його не обирали. Фактично можливості контролю з боку парламенту суттєво знизяться. Тому, скажімо, я не можу гарантувати, що це буде монополія влади, а перетягування влади до президента. Якщо ми зараз говоримо, що в країні парламентсько-президентська республіка, то це буде заявочка на формування президентської", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.

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