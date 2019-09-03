Дисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже провадив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента

Про це вона повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що дисбалансу влади не відбувається. І якщо ми бачимо зараз, що президент, який прийшов з певною програмою, виконує її, чесно її виконує, це абсолютно не позбавляє парламентаріїв, які вважають, що по-іншому потрібно прописати Конституцію, подати відповідний законопроєкт", - вважає нардепка.

На думку Венедиктової, нічого нового не відбувається.

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"Ми ж бачили, що президент Порошенко фактично вже проводив таку лінію поведінки. Це закріплено певними законами. Тому відправлення до Конституційного суду проєктів цих законів тільки ставить питання, чи дійсно це конституційні повноваження і давайте потім розглядати їх як законопроєкти. Тобто щось такого, що б переставляло з ніг на голову не відбувається", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні Рада направила в КС законопроєкт, який закріплює за президентом повноваження утворювати антикорупційні органи.

Своєю чергою народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття законопроєкту, який закріплює за президентом повноваження утворювати регуляторні та антикорупційні органи, може привести до дисбалансу влади.