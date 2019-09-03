Кількість зброї, яку намагаються незаконно провезти через українсько-білоруський кордон, суттєво зменшилася, - Держприкордонслужба відповіла Лукашенку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко

"Протягом останніх років ми неодноразово чули з білоруської сторони заяви про потік нелегальної зброї, який нібито йде з України. При цьому українська сторона жодного разу не отримала цього підтвердження", - сказав Демченко.

Так за 8 місяців 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили 38 одиниць зброї.

"Ця цифра в рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Необхідно зазначити, що з цих 38 одиниць 20 слідували саме на в'їзд в Україну, тобто їх намагалися провезти саме з території Білорусі", - акцентував представник українського прикордонного відомства.

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За його словами, решта 18 одиниць зброї, які намагалися вивезти на територію Білорусі з України, лише одна одиниця є вогнепальною зброєю, інші ж - мисливською, газовою, холодною або пневматичною.

"Можу зі свого боку зазначити, що українські прикордонники постійно вживають заходів безпеки, щоб не допустити переміщення зброї або вибухонебезпечних предметів. Такі заходи здійснюються, зокрема, і на кордоні з Білоруссю", - додав Демченко.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї.