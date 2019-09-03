ВРП звільнила скандального главу Вищого госпсуду часів Януковича Татькова

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Вища рада ухвалила рішення звільнити Татькова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні ВРП, оприлюдненому у вівторок.

Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. З жовтня 2016 року його офіційно підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, Татьков фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

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Постановою Верховної Ради від 29 вересня 2016 року Татькова звільнено з посади судді Вищого господарського суду України.

4 червня 2019 року Велика палата Верховного Суду визнала незаконною і скасувала постанову Ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду України.

Крім того, суддя Подільського райсуду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт із частини майна, що належить оточенню Татькова, зокрема чотирьох квартир, трьох гаражів і нежитлового приміщення в елітному комплексі столиці "Новопечерські липки".

Нині Татьков перебуває за кордоном.

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Вища рада правосуддя (ВРП) 22 серпня 2019 року повернула подання генерального прокурора України про надання згоди на тримання Татькова під вартою. "Подання, яке не відповідає вимогам... Вища рада правосуддя мотивованим рішенням повертає генеральному прокурору або його заступнику", - йдеться в повідомленні.