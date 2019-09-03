Апеляційний суд не дав ГПУ заарештувати моє майно, - Ющенко

Про це сам Ющенко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.
За словами Ющенка, відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 2 вересня. Представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого судді Печерського суду В'ячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею.
Ющенко додав, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер уже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено в клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.
На початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".
Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.
Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.