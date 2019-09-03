Не засуджений і вину не визнаю, незрозуміло, який у мене юридичний статус, - Вишинський не має наміру брати участі в обміні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вишинського, він не має наміру брати участі в обміні, оскільки не визнає свою вину.

"Обмін - це юридична процедура, вона стосується насамперед тих, хто вже засуджений, хто визнав свою вину. Але я не засуджений, я свою вину не визнаю. Найголовніше, що в ході цієї процедури незрозуміло буде далі, який у мене юридичний статус, хто я", - повідомив Вишинський.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.