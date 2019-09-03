САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Володимир Кривенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі 208 справ, які у нас є зараз, скеруємо до Вищого антикорупційного суду", - сказав він.

Крім того, додав Кривенко, до суду направлять три обвинувальні акти у справах, слідство у яких завершене або наближається до завершення.

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"Одна справа уже закінчена, а дві інші — уже на виході", - зазначив прокурор.

Як повідомлялося, законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня 2019 року ухвалили рішення про початок роботи установи 5 вересня. Того ж дня головою ВАКС обрали Олену Танасевич, її заступником — Євгена Крука.

Нагадаємо, законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року.

7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 з 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.

Тоді ж прийнято рішення про початок роботи з 5 вересня 2019 року.