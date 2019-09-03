Навчання НАТО розпочалися в Балтійському морі

Навчання триватимуть до 19 вересня. Всього в них будуть задіяні близько трьох тисяч військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".
"Балтійське море має життєво важливе значення для Альянсу, на берегах якого розташовані шість країн-членів НАТО, - сказала офіційний представник НАТО Оана Лунгеску. - "Північним берегів" вже 13 років. На жаль, ситуація з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму та триваючого нарощування нею військового потенціалу".
Вона додала, що "НАТО відповідає на агресивні дії Росії, збільшуючи повітряне і морське патрулювання в регіоні, а також розмістивши понад 4,5 тис. військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві та Польщі".
Навчання Northern Coasts регулярно проводяться в Балтійському морі з 2007 року. Згідно зі сценарієм нинішніх навчань, вигадана регіональна країна пред'являє територіальні претензії на острови в Балтійському морі, і її військово-морські сили створюють загрозу для свободи судноплавства. Діючи на основі мандата ООН, сили союзників по НАТО і їхніх партнерів намагатимуться відновити свободу судноплавства.
В рамках навчань відпрацьовуватимуться дії корабельних угруповань, операції із забезпечення ППО, протичовнової боротьби, розмінування і патрулювання.
У навчаннях беруть участь військовослужбовці з Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Естонії.
У них, в тому числі, будуть задіяні кораблі Постійної протимінної групи НАТО, а також патрульний протичовновий літак, підводний човен і кілька вертольотів.