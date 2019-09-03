"ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, завершить "ХарьковПрайд" 15 вересня марш - "мирна хода на захист рівних прав та можливостей для людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

Маршрут Маршу проходитиме від площі Свободи до площі Конституції. До гарантування безпеки під час мирного зібрання долучиться Національна поліція.

"З часів незалежності в Україні вже проведено чотирнадцять Маршів за права людини для ЛГБТ+, зокрема, у Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Кривому Розі. Найбільший, КиївПрайд 2019, зібрав понад 8 тисяч людей і пройшов без нападів, попри провокації опонентів із радикальних спільнот", - йдеться в повідомленні.

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Темою першого ХарківПрайду, "Харків для всіх. Безпека для всіх", - організаторки й організатори підкреслюють: питання безпеки актуальне у Харкові не лише для ЛГБТ+ людей.

"Напади на активістів та активісток, журналістів та журналісток, рішення, які приймаються міськрадою попри волю громади, безвідповідальна узурпація владою міського простору – все це шкодить розвитку міста і знижує його привабливість для інвестицій та подорожей", – вважають у команді ХарківПрайду.

Для того, щоб продовжити будувати інклюзивне та безпечне місто, дружнє до різних людей, спільнота організує кілька дискусійних і освітніх івентів на важливі теми, а 15 вересня закликає всіх небайдужих пройти правозахисним маршем вулицями Харкова.

У зв’язку із останньою заявою мера щодо звернення до суду з запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові організаторки нагадують, що, по-перше, заява мера не відповідає дійсності, оскільки жодного Маршу рівності в Харкові ще не було, а серед інших акцій ЛГБТ+-спільноти як мінімум дві пройшли спокійно і, завдяки злагодженій роботі з Національною поліцією, – без нападів: акція 11 жовтня 2017 року та 12 жовтня 2018 року, обидві – присвячені Міжнародному дню камін-ауту. Гарантують продовження роботи з поліцією та представниками міжнародних організацій, донорських інституцій та Посольств (публічно свою підтримку вже висловило Генеральне консульство Німеччини в Донецьку/офіс Дніпро).

"Спроможність Поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові протягом останнього року. [...] Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації. Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді", – зазначається на фейсбук-сторінці KharkivPride.

Нагадаємо, Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що проведення призначеного на 15 вересня маршу "ХарківПрайд" буде оскаржено в суді.