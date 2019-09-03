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03.09.19 17:34

Ексглава "ЦВК ДНР" Лягін дає свідчення поліції

Прокуратура заявляє, що колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.

Ексглава "ЦВК ДНР" Лягін дає свідчення поліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це в суді сказав прокурор Головної військової прокуратури Максим Комарницький.

"Нині він дає свідчення в межах кримінальних проваджень", - заявив прокурор.

Проти кого свідчить "високопоставлений чиновник" бойовиків, Комарницький не уточнив.

Водночас прокурор заявив, що угода зі слідством Лягіну не пропонувалася.

У вівторок, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не зміг почати розглядати справу проти колишнього "глави ЦВК" сепаратистів, оскільки захист заявив, що не ознайомився з матеріалами справи.

Раніше Лягіна було затримано співробітниками ГПУ та СБУ.

Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

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