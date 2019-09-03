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03.09.19 17:48

Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення

Артемівський суд Донецької області засудив до 15 років ув'язнення громадянина Росії Руслана Гаджиєва. Він із 2014 року працював на бойовиків водієм-механіком танка і брав участь у бойових діях.

Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення

Вирок росіянину оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Гаджиєва визнали винним у теракті, участі в терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних військових дій.

Крім тюремного терміну, суд постановив конфіскувати все майно чоловіка на користь України.

Утім, чотири з половиною роки, коли Гаджиєва тримали в СІЗО, йому мають перерахувати за "законом Савченко": один день в ізоляторі буде зарахований як два дні ув’язнення. Таким чином, імовірно, йому залишилося відбути приблизно 6 років покарання.

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У матеріалах справи йдеться, що в грудні 2014 року Гаджиєва затримали в Росії за водіння в нетверезому стані. Пізніше йому повідомили, що авто, в якому його затримали, значиться як викрадене. Гаджиєву запропонували уникнути кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля - для цього він мав поїхати в російське місто Донецьк і обслуговувати там військову техніку. Чоловік на цю пропозицію погодився.

Його перевезли спочатку в російський Донецьк, а потім - на окуповану територію Луганської області. Там Гаджиєв вступив до так званого "батальйону ЛНР", де із 24 грудня 2014 року по 23 січня 2015 року обслуговував танки і вчився ними керувати.

23 січня 2015 року, за даними слідства, "батальйон" отримав наказ захопити і утримувати висоту 307,9 у Донецькій області. У цьому районі тоді тривало одне з найвідоміших загострень, відоме як бої за Дебальцеве.

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Гаджиєв разом з іншими бойовиками на 3-х танках мали напасти на українських військових.

25 січня 2015 року група бойовиків, зокрема й Гаджиєв, почали наступ. Унаслідок їхніх дій загинули 8 українських військових і ще 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також було знищено військове майно.

Після бою українські військові затримали Гаджиєва.

У суді він повністю визнав свою вину і підтвердив обставини, викладені в обвинуваченні. За словами росіянина, під час бою з його танка було здійснено "близько трьох пострілів". При цьому бойовик сказав, що "події бою пам'ятає нечітко, їхній танк було підбито, він знепритомнів, і через деякий час він був захоплений військовослужбовцями".

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Раніше Гаджиєв значився в списках на обмін ув'язненими з Росією. Але в грудні 2018 року стало відомо, що громадян РФ, яких готували до обміну, зокрема Гаджиєва, повернули в СІЗО.

Він також писав звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про обмін.

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