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03.09.19 18:04

Разумков доручив обладнати раду для людей з інвалідністю

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати будівлю для людей з інвалідністю.

Разумков доручив обладнати раду для людей з інвалідністю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я звертаюся до апарату з проханням вивчити це питання і зайнятися його рішенням", - сказав Разумков.

З цією ініціативою виступив позафракційний депутат Олесь Довгий. Він розповів, що депутат від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, яка переміщається на візку, не змогла самостійно потрапити в буфет. Вона в принципі не може самостійно переміщатися між поверхами Ради через відсутність відповідного обладнання.

Довгий також пообіцяв фінансово підтримати обладнання парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

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