Україна сьогодні погасить понад $1,1 млрд з держборгу, - Мінфін

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Усі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої держпозики в сумі $661,34 млн, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОВДП, виплаченими у 2015 році та з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках, буде здійснено сьогодні до кінця дня", - сказали в Мінфіні.

При цьому сума відсотків, які потрібно погасити, становить $444,36 млн.

Зазначені єврооблігації були випущені у рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" та держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" (Дніпро).

Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами була встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Термін погашення єврооблігацій настає 1 вересня відповідного року - з 2019 до 2027 року.

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