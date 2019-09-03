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03.09.19 20:59

"Сьогодні увечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - Арахамія про подачу в ДБР заяви на Луценка

Глава парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати заяву про злочин ексгенпрокурора Юрія Луценка в Державне бюро розслідувань.

"Сьогодні увечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - Арахамія про подачу в ДБР заяви на Луценка

Про це Арахамія сказав у коментарі кореспонденту УНН, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні ввечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що заяву буде подано в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, днями глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв'язку з цим він обіцяв особисто звернутися в правоохоронні органи 3 вересня.

Також голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.

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