"Сьогодні увечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - Арахамія про подачу в ДБР заяви на Луценка

Про це Арахамія сказав у коментарі кореспонденту УНН, інформує Цензор.НЕТ
"Сьогодні ввечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - сказав Арахамія.
Він уточнив, що заяву буде подано в Державне бюро розслідувань.
Нагадаємо, днями глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв'язку з цим він обіцяв особисто звернутися в правоохоронні органи 3 вересня.
Також голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.