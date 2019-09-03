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03.09.19 19:45

Одного українського воїна поранено від початку доби 3 вересня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено від початку доби 3 вересня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі неподалік Павлополя з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Троїцького - з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського - зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення".

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