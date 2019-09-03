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03.09.19 21:08

Рада розгляне зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом

Верховна Рада зможе розглянути сім законопроектів про зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом щодо них.

Рада розгляне зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом

Про це розповів після завершення засідання парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні були рішення щодо направлення семи законопроектів до Конституційного суду України. Він їх розгляне і вже після цього ми зможемо повернутися до розгляду цих питань", - зазначив Разумков.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що згідно з Конституцією, Верховна Рада України "має право розглядати законопроекти виключно після отримання висновку Конституційного суду України".

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"За підписом голови Верховної Ради України ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. В КСУ є два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний суд розгляне ці законопроекти і надасть висновок щодо їхньої відповідності статтям 56, 57 КСУ, після чого Верховна Рада зможе ухвалити їх більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року - Верховна Рада України зможе їх ухвалити повністю, якщо за це проголосують 300 і більше народних депутатів", - розповів Веніславський.

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