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03.09.19 22:13

Дискусії відбуваються у комітетах, а в залі голосують за рішенням більшості, - Янченко про одностайні голосування "Слуги народу"

У президентській фракції "Слуга народу" пояснили, чому при ухваленні рішень у сесійній залі вони голосують одноголосно.

Дискусії відбуваються у комітетах, а в залі голосують за рішенням більшості, - Янченко про одностайні голосування "Слуги народу"

Як розповіла в ефірі Громадського депутат від "Слуги народу" Галина Янченко, в межах фракцій відбувається дискусія щодо запропонованих законопроєктів, а рішення більшості вже переноситься в сесійний зал, пише Цензор.НЕТ.

"Чи є дискусія і демократія? Є у парламентських комітетах. Також відбувається дискусія у фракціях", - зазначила народний депутат.

Також Янченко пояснила, чому "Слуга народу" так швидко розглядає законопроєкти, зокрема зміни до Конституції.

"Чому ми поспішаємо? Платники податків заслужили отримати швидкі результати, які би їх задовольнили", - сказала депутат.

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