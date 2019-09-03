Дискусії відбуваються у комітетах, а в залі голосують за рішенням більшості, - Янченко про одностайні голосування "Слуги народу"

Як розповіла в ефірі Громадського депутат від "Слуги народу" Галина Янченко, в межах фракцій відбувається дискусія щодо запропонованих законопроєктів, а рішення більшості вже переноситься в сесійний зал, пише Цензор.НЕТ.

"Чи є дискусія і демократія? Є у парламентських комітетах. Також відбувається дискусія у фракціях", - зазначила народний депутат.

Також Янченко пояснила, чому "Слуга народу" так швидко розглядає законопроєкти, зокрема зміни до Конституції.

"Чому ми поспішаємо? Платники податків заслужили отримати швидкі результати, які би їх задовольнили", - сказала депутат.

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