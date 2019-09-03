СБУ оглянула цехи "АрселорМіттал Кривий Ріг" у рамках справи про екоцид

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.

Як повідомляють в ПАТ, представники СБУ провели огляд вуглепідготовчого, коксового цехів, а також цехів уловлювання і сіркоочистки коксохімічного виробництв.

"На підприємство допущено 11 представників СБУ в супроводі фахівців головного управління екологічної інспекції та Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України", - заявили в підприємстві.

Огляд проводився на підставі постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпра в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК України "Екоцид".

При цьому ресурс "Перший криворізький" уточнює, що співробітники СБУ кілька годин не могли потрапити на підприємство - їх не пускала охорона. В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляли, що підприємство поки не отримало ухвалу суду, а тому неясно, з якою саме метою фахівці СБУ прибули на завод. Втім, у результаті допуск все ж було забезпечено.

Раніше в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, що перевищує норму, йде від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.