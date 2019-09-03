Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий ЗМІ "33-й канал".
"У Бахтині прихильники Московського патріархату подали позов до віруючих ПЦУ. Таким чином вони намагаються визнати недійсним протокол загальних зборів, на якому жителі села майже одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується на сайті видання, громада приєдналася до ПЦУ ще 10 лютого цього року. Відтоді у церкві в Бахтині постійно йшли сутички, влаштовувалися провокації і бійки, віруючих не допускали до храму, хоча за Православну церкву України проголосувала 181 особа, а прихильників МП в Бахтині лише 24. Після однієї з таких провокацій, яка сталася навесні, було вирішено провести опис майна в храмі та опечатати його.
"Але коли кілька днів тому віряни прийшли до храму, то виявили, що зникли куріння, чаші та інше церковне начиння. Обурення селян стало ще більшим, коли вони дізналися про позов", - наголошується в повідомленні.
Розгляд справи про "визнання недійсними рішення загальних зборів релігійної громади с.Бахтин" призначено на завтра, 4 вересня, о 9.00. Крім того, розглянуть аналогічні заяви громад у селах Вербовець і Котюжани.