Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.09.19 22:22

Міністр культури, молоді та спорту Бородянський заявив, що готовий стати донором органів. ВIДЕО

Новопризначений міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про готовність стати донором органів у разі "нездатності жити".

Міністр культури, молоді та спорту Бородянський заявив, що готовий стати донором органів. ВIДЕО

Мова про донорство зайшла на зустрічі з розробки гуманітарної стратегії для представників благодійних фондів та громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне відео у себе на сторінці в Facebook опублікувала засновниця "Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.

"Якщо ми будемо в змозі, коли більше не зможемо жити, чи готові ми віддати свої органи, щоб врятувати життя інших?" - запитав чиновник у присутніх і продемонстрував свою згоду, піднявши руку.

Читайте також: Трансплантацію проводитимуть у чотирьох лікарнях України, - Супрун

Разом із міністром руку підняв 21 із 24 учасників зустрічі.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100