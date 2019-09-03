"Партнер з чудовим послужним списком", - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович про нового главу Міненергетики Оржеля

Про це Марош Шефчович написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав продуктивну дискусію з новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем. Добре мати партнера з таким чудовим досвідом в області енергетики й енергетичного переходу, враховуючи завдання, які у нього попереду, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори", - написав Марош Шефчович.

Український міністр поки не прокоментував підсумки розмови з Марошем Шефчовичем.

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця 2019 року за моделлю, визначеною ще в липні 2016 року і що ґрунтується на зобов'язаннях України перед Європейським енергетичним співтовариством.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Оржеля на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.