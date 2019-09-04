СБУ затримала харків'янку, яка керувала фінансовою діяльністю двох компаній, що постачали продукти в ОРДЛО

Слідчі спецслужби встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під виглядом експортних операцій представники згаданих підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.

Тільки по одному з контрактів на поставку харчової продукції нібито в одну з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, директор переховувалася на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" під час в'їзду в Україну.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Заходи з викриття та затримання зловмисниці проводилися спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.