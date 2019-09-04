Колектив столичного медуніверситету прямим голосуванням обрав нового ректора Юрія Кучина

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про результати голосування Кучин оприлюднив у фейсбуці.

Явка в другому турі становила 75%. У голосуванні взяли участь 1356 із 1811 членів трудового колективу навчального закладу. Голос за Кучина віддали 1206, або 89% виборців. Проти проголосували 136 осіб, 14 бюлетенів визнано зіпсованими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ повторно звільнило Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерина Амосова була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 виконуючим обов'язки ректора Національного медичного університету Богомольця було визнано екс-проректора університету Олександра Науменка. Водночас 20 вересня Печерський суд ухвалив рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. 2 жовтня МОЗ знову звільнив Амосову.