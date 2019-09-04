Україна програла справу в ЄСПЛ за позовом громади свідків Єгови в Кривому Розі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в рішенні суду.

Згідно із заявою, влада Кривого Рогу відмовилася виділити церкві земельну ділянку для проведення служби, чим порушила права громади відповідно до статті 9 Конвенції та статті 1 "Про захист власності".

Суд вирішив, що права єговістів були порушені, оскільки мерія міста не надала в оренду одній із парафій земельну ділянку і дозволу на будівництво місця відправлення культу.

Суд визнав порушення цих статей, присудивши церкві компенсацію 1000 євро за моральну шкоду і 6000 євро за судові стягнення і витрати.

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