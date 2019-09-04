У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначається в повідомленні, пропонується висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною. При цьому передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їхньому поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.

"Наприклад, у Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - йдеться в повідомленні.

У Мінрегіонбуді наголошують, що протягом 1 року 1 дерево може охолоджувати повітря не гірше ніж 10 безперервно працюючих кондиціонерів. Дерева вбирають у себе близько 13 тисяч літрів дощової води щороку і фільтрують близько 28 кілограмів забруднень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство енергетики фактично вливається в Міністерство екології, а не навпаки, - Гончарук