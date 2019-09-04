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04.09.19 08:30

У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку

В Україні планують оновити державні будівельні норми з благоустрою, зокрема в частині озеленення, і повністю змінити застарілі норми висадки та поливу дерев уздовж вулиць, на алеях та площах.

У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначається в повідомленні, пропонується висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною. При цьому передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їхньому поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.

"Наприклад, у Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - йдеться в повідомленні.

У Мінрегіонбуді наголошують, що протягом 1 року 1 дерево може охолоджувати повітря не гірше ніж 10 безперервно працюючих кондиціонерів. Дерева вбирають у себе близько 13 тисяч літрів дощової води щороку і фільтрують близько 28 кілограмів забруднень.

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