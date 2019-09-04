За час окупації на територію Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила речниця прокуратури АРК Катерина Діденко.

"Починаючи із 2014 року, на територію тимчасово окупованого Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн", - зазначила Діденко.

За її словами, наразі у слідчих ГУ СБУ в АР Крим перебуває 4 кримінальні провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою АР Крим.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, у ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук у м. Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м. Севастополь.

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Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2018-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час покупки в колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".