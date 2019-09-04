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04.09.19 07:49

ЦВК запустила новий вебсайт

3 вересня Центральна виборча комісія запустила новий вебсайт, який повністю замінить попередній, створений ще в 2004 році, що має стати основним каналом комунікацій ЦВК.

ЦВК запустила новий вебсайт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Структурою нового ресурсу передбачено доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії. Однак зі значно полегшеною процедурою пошуку. Так, крім інформації про Комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти відповідні нормативні акти, дізнатися будь-яку інформацію про вибори, направити електронне звернення та багато іншого", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цьому сприятиме сучасний, адаптований до всіх мобільних пристроїв інтерфейс сайту.

"Запустити новий сайт ЦВК було одним із багатьох першочергових завдань нового складу Комісії з питань комунікації з виборцями. Перед нами стояло завдання розробити просту структуру і зручну навігацію. А головне - зробити сайт адаптивним і врахувати всі побажання і пропозиції величезної кількості користувачів, які розуміли, що попередній сайт вже занадто застарілий для сучасного світу. Сподіваюся, що таке оновлення сподобається користувачам", - зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Новий сайт ЦВК було розроблено за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

"Успішне адміністрування історично важливих виборів у 2019 році стало ще одним підтвердженням бажання ЦВК бути більш прозорим інститутом. Запуск нового сайту Комісії є проявом прагнення до ефективного обміну інформацією, встановлення діалогу та модернізації. Ми в IFES пишаємося тим, що за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), британської допомоги (UK Aid) від уряду Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади стаємо частиною важливих ініціатив, які в подальшому покращують підзвітність організації, доступ до інформації та допомагають зміцнити здатність ЦВК адмініструвати вибори на високому рівні", - сказав старший директор, старший міжнародний радник з виборів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES Україна) Пітер Ербен.

Зазначається також, що сайт найближчим часом працюватиме в тестовому режимі. Це зроблено для того, щоб користувачі мали можливість долучитися до вдосконалення ресурсу.

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