США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Доволі переконливою" ознакою цього, вважає Круз, є липневе голосування з результатом 20 проти двох у комітеті із закордонних справ Сенату. Воно передбачає запровадження санкцій проти суден, що допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. У Конгресі є підтримка для схвалення цього законопроєкту, вказав сенатор 3 вересня в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним, вважає Тед Круз.

"Найкраще, що ми можемо зробити, - це позбавити" президента Росії Володимира Путіна грошей через його "агресивний мілітаризм", переконаний сенатор-республіканець.

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Як повідомлялося раніше, "Північний потік-2", який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.