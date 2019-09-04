МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням"

Несподіваний і не надто приємний резонанс отримала у Болгарії виставка посольства РФ, присвячена 9 вересня, - цей день вважається "75-річчям визволення Східної Європи від нацизму". МЗС Болгарії на своєму сайті називає цю подію "сумнівною історичною тезою" і закликає Росію до розуміння того, що 9 вересня та його наслідки мають залишатися в руках істориків та істориків науки, а не політиків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Зокрема, МЗС Болгарії заявляє:

"Не заперечуючи вкладу СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не мусимо закривати очі на той факт, що багнети Радянської Армії принесли народам Центральної та Східної Європи піввікові репресії, задушливу громадянську свідомість, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів у розвинених європейських країнах.

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Міністерство закордонних справ не має жодного стосунку до цієї події, і ми радимо російському посольству не займати позицію на підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка дає привілеї тільки деяким політичним колам у Болгарії, оскільки це є втручанням у внутрішньополітичні дебати в нашій країні.

9 вересня та його наслідки мають залишатися в руках істориків і істориків науки, щоб отримати повну й точну оцінку впливу на розвиток Болгарії у 20 столітті.

З точки зору міжнародного права факти очевидні: переворот 9 вересня був прямим наслідком оголошення СРСР війни Болгарії 5 вересня 1944 року та подальшого введення радянських військ на територію, нейтральну для СРСР.



СРСР оголошує війну Болгарії, коли до влади щойно прийшов новий демократичний уряд, оголошуючи про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною і підтверджуючи позицію нейтралітету Королівства Болгарії проти Росії. За цим слідує тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснюється винятково через радянську військову присутність.

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Довгострокові наслідки для Болгарії такі ж, як і для інших країн Східної Європи, які потрапляють у зону впливу Радянського Союзу, - 45 років правління тоталітарного режиму, заснованого на більшовицько-ленінській версії комуністичної ідеології".