Німеччина розширює допомогу Донбасу: в Краматорську відкривають новий офіс Асоціації міжнародного співробітництва

Так характеризують цей крок у Міністерстві економічного співробітництва і розвитку ФРН (BMZ), парламентський держсекретар якого Марія Флахсбарт візьме участь у церемонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відкриттям офісу GIZ посилює свою ангажованість у кризовому регіоні на сході країни. Найголовнішим завданням офісу буде допомога внутрішньо переміщеним особам та місцевим громадам у подоланні наслідків конфлікту", - зазначили в міністерстві.

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BMZ значно розширило співпрацю з Україною після початку збройного конфлікту. З 2014 року для двосторонніх проєктів розвитку було виділено понад 540 мільйонів євро.

"Цими коштами ми робимо важливий внесок у подолання кризи на сході України, наприклад, у догляді за внутрішньо переміщеними особами та їх інтеграції; а також у таких сферах реформ, як децентралізація, професійне навчання, енергоефективність чи адміністративна модернізація", - наголосили в німецькому відомстві.

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Крім того, Флахсбарт відвідає терапевтичний центр, у якому собаки допомагають лікувати травмованих або інвалідів дітей війни.

Під час своєї поїздки в Україну 2-5 вересня держсекретар Флахсбарт також проводить обмін думками з високопосадовцями уряду, державними та громадськими організаціями, міжнародними структурами щодо ситуації в Україні.