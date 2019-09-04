Група сенаторів США просить Трампа негайно виділити обіцяні Україні $250 млн на галузь безпеки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України і має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми настійно закликаємо вас доручити міністерству оборони негайно виділити ці кошти", - йдеться в листі сенаторів главі президентської адміністрації Міку Малвані.

"Фактично, Україна продовжує щодня воювати на своєму східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і Луганській областях, і понад 10 тис. українських солдатів і цивільних осіб загинули в цій війні", - пишуть вони.

За їхніми словами, допомога США в сфері безпеки вже допомогла "переламати хід цього конфлікту".

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Вони зазначають, що необхідно продовжити забезпечення захисту "суверенної території цієї молодої країни".

Серед авторів листа - сенатори-республіканці Роб Портман, Рон Джонсон і демократи Джин Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюменталь.

На 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $ 250 млн допомоги в сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

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У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $ 250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішене найближчим часом.